Один человек погиб при разгоне демонстрантов в Иране

07:30
В Иране один человек погиб при разгоне демонстрантов. Об этом сообщили местные СМИ. Люди недовольны ростом цен. Некоторые товары стали сразу в три раза дороже. При этом правительство перестало регулировать стоимость социально значимых продуктов – хлеба, молока и растительного масла. Для разгона протестующих полиция применила дубинки и слезоточивый газ. Сообщается, что не менее 22 человек арестованы.
В Северной Корее из-за вспышки коронавируса военных привлекли к доставке медикаментов в аптеки. По указу Ким Чен Ына, все они перешли на круглосуточный режим. За прошедшие сутки в стране выявили 269 тысяч новых заражений, общее число заболевших превысило миллион человек. О первом случае заболевания местная пресса сообщила 12 мая. Из-за стремительного распространения коронавируса лидер Северной Корее объявил чрезвычайную ситуацию.
В Армении в данный момент неспокойная обстановка из-за политического кризиса. Накануне оппозиция в Ереване вновь вывела на улицы тысячи людей. Протестующие прошли маршем по улицам города. Недовольные граждане требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Люди не согласны с политикой правительства. Оппозиция считает, что необходимо укреплять отношения с Россией, а также требует пересмотра результатов конфликта в Карабахе и его окончательного урегулирования.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: