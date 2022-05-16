Один человек погиб при разгоне демонстрантов в Иране

В Иране один человек погиб при разгоне демонстрантов. Об этом сообщили местные СМИ. Люди недовольны ростом цен. Некоторые товары стали сразу в три раза дороже. При этом правительство перестало регулировать стоимость социально значимых продуктов – хлеба, молока и растительного масла. Для разгона протестующих полиция применила дубинки и слезоточивый газ. Сообщается, что не менее 22 человек арестованы.

В Северной Корее из-за вспышки коронавируса военных привлекли к доставке медикаментов в аптеки. По указу Ким Чен Ына, все они перешли на круглосуточный режим. За прошедшие сутки в стране выявили 269 тысяч новых заражений, общее число заболевших превысило миллион человек. О первом случае заболевания местная пресса сообщила 12 мая. Из-за стремительного распространения коронавируса лидер Северной Корее объявил чрезвычайную ситуацию.

В Армении в данный момент неспокойная обстановка из-за политического кризиса. Накануне оппозиция в Ереване вновь вывела на улицы тысячи людей. Протестующие прошли маршем по улицам города. Недовольные граждане требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Люди не согласны с политикой правительства. Оппозиция считает, что необходимо укреплять отношения с Россией, а также требует пересмотра результатов конфликта в Карабахе и его окончательного урегулирования.



Подробности – в эфире телеканала Москва 24.