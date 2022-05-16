Общая площадь лесных пожаров в РФ увеличилась на 4,5 тыс гектаров за последние сутки

Общая площадь лесных пожаров в России за последние сутки увеличилась на 4,5 тысячи гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны. В данный момент охвачены огнем почти 20 тысяч гектаров. Самая сложная обстановка – в Красноярском крае, Хакасии, Тыве, Иркутской и Тюменской областях.

Также пожар зафиксирован на Алтае. Он бушует недалеко от села Артыбаш. Пожар в районе Телецкого озера удалось локализовать. Как сообщили в региональном МЧС, помощь спасателям оказал вертолет для тушения с воздуха.

В Курганской области сообщили, что все природные пожары в регионе локализованы. Там поработала авиация МЧС. Очаги находятся далеко от населенных пунктов, людям ничто не угрожает.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.