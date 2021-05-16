В центре Москвы задымилась машина такси. ЧП произошло около дома 9 на 1-ой Тверской-Ямской улице. Автомобиль с открытым капотом стоит на обочине, огня нет, но идет густой черный дым.

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