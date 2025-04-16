Новости мира: землетрясение произошло на северо-востоке Афганистана

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на северо-востоке Афганистана. Эпицентр находился в 160 километрах от города Баглан с населением более 100 тысяч человек. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

В столице Гагаузии Комрате прошел массовый митинг в поддержку главы автономии Евгении Гуцул. Участники акции потребовали освободить ее из-под ареста, а также восстановить полномочия Гагаузии, урезанные властями Молдавии. Митингующие считают, что Кишинев нарушает их конституционные права.

В Баку выпало рекордное количество осадков за последние почти 60 лет. Дождь в столице Азербайджана продолжался почти целый день. Ливни также прошли в северных, северо-западных и центральных районах республики.

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