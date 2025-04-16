Автокран упал на дорогу в Южно-Сахалинске

Автомобильный кран упал на проезжую часть в Южно-Сахалинске. Спецтехнику перевозили на тягаче, но плохо закрепили. В результате кран опрокинулся и перекрыл дорогу.

Из-за аварии на дороге образовался затор, но к этой минуте движение уже восстановлено. Никто не пострадал.

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