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16 апреля, 11:15

Происшествия

Автокран упал на дорогу в Южно-Сахалинске

Автокран упал на дорогу в Южно-Сахалинске

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Автомобильный кран упал на проезжую часть в Южно-Сахалинске. Спецтехнику перевозили на тягаче, но плохо закрепили. В результате кран опрокинулся и перекрыл дорогу.

Из-за аварии на дороге образовался затор, но к этой минуте движение уже восстановлено. Никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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