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16 апреля, 08:00

Происшествия

Новости мира: в техасской школе произошла стрельба

Новости мира: в техасской школе произошла стрельба

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В одной из школ города Даллас, штат Техас, прогремели выстрелы. По данным местной полиции, по меньшей мере три человека получили ранения. Врачи, прибывшие на место, оказывают помощь пострадавшим, а других школьников эвакуировали. Официальных заявлений пока не поступало.

В Сеуле впервые за сто лет в апреле начался снегопад. Температура воздуха резко упала с 20 до 2 градусов, что стало неожиданностью для местных жителей и для сакуры, которая сейчас в разгаре цветения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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