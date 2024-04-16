Москвичка умерла после абдоминопластики в столичной частной клинике

14 апреля москвичка умерла после подтяжки живота в одной из частных клиник. Она скончалась на следующий день после операции. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть.

Следователи столичного Следственного комитета уже провели обыски в клинике и изъяли служебную и медицинскую документацию. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз.

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