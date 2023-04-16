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Происшествия

СК РФ организовал расследование фактов обстрелов Донецка в пасхальную ночь

СК РФ организовал расследование фактов обстрелов Донецка в пасхальную ночь

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ВСУ обстреляли Донецк в Пасхальную ночь

В подмосковном Путилкове загорелась сухая трава

Следственный комитет расследует факты обстрелов Донецка в пасхальную ночь. Всего украинские войска четыре раза открывали огонь по городу.

ВСУ обстреляли Спасо-Преображенский кафедральный собор – это главный храм ДНР. В этот момент там шла праздничная служба. Верующих пришлось эвакуировать. Однако один человек погиб. По данным СК, это женщина. Кроме того, шестеро человек ранены, включая иподиакона Храма Вознесения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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