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Происшествия

Посол РФ рассказал, что пострадавших россиян во время столкновений в Судане нет

Посол РФ рассказал, что пострадавших россиян во время столкновений в Судане нет

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Россиян, которые могли бы пострадать в ходе боевых столкновений в Судане, пока не зафиксировали. Об этом рассказал посол России в Судане Андрей Черновол.

Гражданам РФ рекомендовали не покидать дома и не подходить к окнам. Между тем в африканском государстве ситуация накаляется. Там начался вооруженный конфликт между регулярной армией и силами быстрого реагирования. Баталии развернулись в столице возле Республиканского дворца, у центрального рынка, военных баз и возле аэропорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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