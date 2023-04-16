В Татарстане произошел крупный пожар из-за сухой травы

В Татарстане случился крупный пожар из-за сухой травы. В городе Менделеевске загорелся сухостой на площади почти в 1 000 квадратных метров.

Огонь распространился на огромном периметре. Пожар перекрыл дорогу и машины не могли по ней проехать. В МЧС сообщили о том, что огонь мог переброситься на территорию кладбища, которое расположено неподалеку. Тушение осложнялось сильным задымлением.

Подробнее об этом – в эфире телеканала Москва 24.