ВСУ обстреляли Донецк в Пасхальную ночь. Били в том числе и по кварталу, где располагается Спасо-Преображенский кафедральный собор – главный храм ДНР.

В этот момент там шла праздничная служба. Верующих пришлось эвакуировать, однако по данным местных властей, один человек погиб. Пострадали минимум пятеро.

Очевидцы рассказали, что территорию рядом с собором стало заволакивать дымом. Также в Донецке загорелся детский сад после удара со стороны ВСУ.

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