Два человека погибли в результате ДТП с двумя автобусами в Воронежской области

Два человека погибли и девять пострадали при столкновении двух автобусов под Воронежем, рассказали в региональном УМВД.

В Минобороны заявили, что ВС РФ уничтожили на Украине более 2 500 танков, бронетехники и РСЗО.

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 4 снаряда калибром 122 миллиметра.

