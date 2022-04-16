В Сети показали новые кадры пожара в Котельниках

Появились новые кадры пожара в Котельниках по адресу: улица Новая, 176. Очевидцы сняли, как спасались жильцы горящей квартиры.

Один прыгнул прямо на растянутое одеяло. Дальше из задымленного окна видно силуэт еще одного человека, ему успели подать лестницу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.