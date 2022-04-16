ФСБ задержала четверых террористов, готовивших атаки в Калужской области

ФСБ показала видео задержания четверых террористов, готовивших атаки в Калужской области. На кадрах есть и вещественные доказательства. Это компоненты для сбора самодельного взрывного устройства.

Также были обнаружены инструкции и переписка с зарубежными эмиссарами. Они находятся на Ближнем Востоке и входят в одну из запрещенных исламистских группировок. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.