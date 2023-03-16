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Новости

16 марта, 21:00

Происшествия

Экс-главе кизлярского ОМВД назначили пожизненный срок за теракты в Москве в 2010 году

Экс-главе кизлярского ОМВД назначили пожизненный срок за теракты в Москве в 2010 году

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Экс-главе кизлярского ОМВД Гази Исаеву назначили пожизненный срок и компенсацию в 17 миллионов рублей за теракты в Москве в 2010 году.

Решение вынес Второй западный военный окружной суд. Исаева признали виновным по делу о взрывах в марте 2010 года. Тогда на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" привели в действие две бомбы. Погибли 39 человек, более ста получили ранения.

Обвинению удалось доказать, что Исаев лично привез одну из смертниц на автостанцию в Кизляре, откуда она отправилась в Москву. Кроме того, следствие заявило, что экс-полковник был участником преступного сообщества и делился с его руководителями служебной информацией из кизлярского РОВД.

Спасатели в Подмосковье готовятся к весеннему половодью. Обычно паводок начинается не раньше апреля. Однако в этом году уровень воды в реках начал подниматься раньше. Это произошло из-за резкого потепления и таяния снега. В Серпухове Ока поднялась на 20 сантиметров. В соседних Рязани и Калуге ситуация серьезнее.

Сильный туман 16 марта в столице. Об этом предупреждают в комплексе городского хозяйства Москвы. Местами видимость может не превышать двухсот метров. Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Подробнее – об этих и других новостях в сюжете телеканала Москва 24.

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