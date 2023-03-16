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Происшествия

В ФСБ рассказали о причине пожара в погрануправлении в Ростове-на-Дону

В ФСБ рассказали о причине пожара в погрануправлении в Ростове-на-Дону

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ФСБ назвала причину пожара в погрануправлении в Ростове-на-Дону. По сообщению ведомства, в ремонтной мастерской гаражного бокса произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло взрыв и частичное разрушение строения.

На данный момент пожар потушен. Есть пострадавшие, ранее сообщалось об одном погибшем. Помещение загорелось днем, огонь охватил 800 квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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