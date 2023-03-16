Полиция задержала хулигана, распылившего газовый баллончик в лицо пассажира метро в Москве

Полицейские столичного метро по горячим следам задержали хулигана, распылившего аэрозольный баллончик. Им оказался 22-летний житель Волгодонска. Инцидент произошел утром 16 марта в вагоне поезда, который шел от станции "Таганская" до "Китай-города".

Парню сделали замечание по поводу поведения. Хулигану это не понравилось, и он устроил перепалку и распылил в лицо другого пассажира жидкость из баллона. Кто-то из пассажиров сразу же связался с машинистом, и уже на следующей станции прибыли полицейские. Молодого человека задержали.

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