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Общество

Новости часа: власти Ростовской области назвали причину пожара в здании пограничного УФСБ

Новости часа: власти Ростовской области назвали причину пожара в здании пограничного УФСБ

Сотрудники МЧС сообщили о локализации пожара в здании пограничного УФСБ в Ростове-на-Дону

Новости часа: Wildberries приостановил списания с ПВЗ за подмену товаров

Площадь пожара в здании пограничного УФСБ в Ростове составила 880 "квадратов"

Два человека пострадали при пожаре в здании управления ФСБ в Ростове

Пожар вспыхнул на территории пограничного УФСБ в Ростове-на-Дону

Пожар произошел в жилом доме в Подольске

В Астраханском заповеднике снова произошло возгорание

Очевидцы показали кадры драки у ТЦ в Мытищах

Новости часа: Собянин объявил о начале реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Причиной пожара на складах Погрануправления Ростовской области стало замыкание проводки. Об этом сообщил губернатор региона Василия Голубева

Морозы до 13 градусов вернутся в Московский регион в ночь на субботу, 18 марта. О погодных условиях рассказали столичные синоптики.

До 8 баллов обещают вечером 16 марта на московских дорогах. Таковы данные ЦОДД.

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