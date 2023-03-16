Новости часа: власти Ростовской области назвали причину пожара в здании пограничного УФСБ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Причиной пожара на складах Погрануправления Ростовской области стало замыкание проводки. Об этом сообщил губернатор региона Василия Голубева

Морозы до 13 градусов вернутся в Московский регион в ночь на субботу, 18 марта. О погодных условиях рассказали столичные синоптики.

До 8 баллов обещают вечером 16 марта на московских дорогах. Таковы данные ЦОДД.