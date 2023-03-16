В Брянской области из больницы выписали мальчика, которого ранили украинские диверсанты

В Брянской области из больницы выписали мальчика, который был ранен при нападении украинских диверсантов. Десятилетний Федор, несмотря на пулю в спине, вывел из-под огня двух учениц из младших классов 2 марта. За мужество его наградили медалью Следственного комитета "Доблесть и отвага".

В родное приграничное село семья Федора решила не возвращаться. Они въедут в новый дом, который губернатор Брянской области Александр Богомаз купил на свои личные средства.

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