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Новости

16 февраля, 23:30

Происшествия

Новости регионов: небольшие выбросы мазута зафиксированы на 11 участках пляжей на Кубани

Новости регионов: небольшие выбросы мазута зафиксированы на 11 участках пляжей на Кубани

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Новые небольшие выбросы мазута выявили на 11 участках пляжей в Краснодарском крае по итогам мониторинга. Об этом сообщает региональный оперштаб. Фракции мазута сосредоточены на участках между урезом воды и защитным валом. Сейчас ведутся работы по их уборке. Также изучено состояние защитных сооружений – во всех случаях они выдержали натиск стихии.

Восемь человек, в том числе 5 несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов в Иваново. По данным ГУ МЧС по региону, угрозы для их жизни не выявлено. По предварительным данным, маршрутка влетела в микроавтобус, который остановился на светофоре перед пешеходным переходом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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