Новости регионов: на трассе в Башкирии столкнулись 20 автомобилей

Массовая авария с участием порядка 20 автомобилей произошла вблизи башкирского населенного пункта Новый Кальчир. Пострадали три человека, в том числе ребенок.

На дорогах южного берега Крыма без перерывов работает снегоуборочная техника. Ялту и пригороды накрыло снегопадами. Дорога на Ай-Петри закрыта. Местные жители утверждают, что подобные явления в регионе происходят редко.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

