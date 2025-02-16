16 февраля, 19:30Происшествия
Новости регионов: на трассе в Башкирии столкнулись 20 автомобилей
Массовая авария с участием порядка 20 автомобилей произошла вблизи башкирского населенного пункта Новый Кальчир. Пострадали три человека, в том числе ребенок.
На дорогах южного берега Крыма без перерывов работает снегоуборочная техника. Ялту и пригороды накрыло снегопадами. Дорога на Ай-Петри закрыта. Местные жители утверждают, что подобные явления в регионе происходят редко.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.