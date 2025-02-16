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Новости

16 февраля, 19:30

Происшествия

Новости регионов: на трассе в Башкирии столкнулись 20 автомобилей

Новости регионов: на трассе в Башкирии столкнулись 20 автомобилей

Новости регионов: ребенок пострадал в массовой аварии в Башкирии

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ДТП произошло на Рязанском проспекте

Массовая авария с участием порядка 20 автомобилей произошла вблизи башкирского населенного пункта Новый Кальчир. Пострадали три человека, в том числе ребенок.

На дорогах южного берега Крыма без перерывов работает снегоуборочная техника. Ялту и пригороды накрыло снегопадами. Дорога на Ай-Петри закрыта. Местные жители утверждают, что подобные явления в регионе происходят редко.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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