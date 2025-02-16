Новости регионов: возгорание площадью 800 "квадратов" потушили в Нефтеюганске

В Нефтеюганске тушили пожар в кафе в ночь на 16 февраля. Пламя охватило 800 квадратных метров, из-за чего произошло обрушение кровли Пожарным понадобилось несколько часов, чтобы справиться с огнем. На месте работали 23 специалиста и 6 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Между тем в Краснодарском крае резко ухудшилась погода. Кубань заметает снегом, ураганный ветер в порывах достигает 20 метров в секунду. Из-за перепадов температур и мокрого снега на дорогах стало очень скользко. В горах действует предупреждение о возможном сходе лавин.

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