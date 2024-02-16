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16 февраля, 19:45

В мире

Новости мира: природный пожар охватил 650 гектаров в степях Новой Зеландии

Новости мира: природный пожар охватил 650 гектаров в степях Новой Зеландии

Спасатели МЧС вывезли пострадавшего с рыболовецкого траулера в Охотском море

Туристы спасены с потерявшего ход судна в Баренцевом море

Пожар в Новой Зеландии охватил больше 650 гектаров

Сухая трава загорелась в Приморском крае

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В Новой Зеландии с 13 февраля не могут справиться с природными пожарами в тассеках. Пламя охватило свыше 650 гектаров. Именно эти края исполнили роль страны всадников Рохан в фильме "Властелин колец".

Пожарные в Лос-Анджелесе попали в больницу после вызова. В службу спасения позвонил водитель грузовика, сообщив о возгорании в прицепе.
Когда команда прибыла на место, произошел мощный взрыв. В результате девять пожарных были госпитализированы, двое из них находятся в критическом состоянии.

Американец Робер Дюбуаз выиграл рекордную сумму компенсации от властей. Известно, что он отсидел 37 лет в тюрьме за убийство, которого не совершал, а найти реального преступника помогли результаты ДНК-теста. Отобранную свободу оценили в 14 миллионов долларов.

В Сербии всю ночь праздновали День государственности. Ровно 220 лет назад, в праздник Сретения Господня, в Белграде началось первое сербское восстание против османских захватчиков. Единственной страной, которая поддержала освободительное движение, стала Российская империя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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