Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву

Поезд с четырьмя пострадавшими при обстреле Белгорода прибыл в Москву. На Восточном вокзале их ждали сотрудники медицины катастроф и транспортной полиции.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в Москву отправили двоих взрослых и двоих несовершеннолетних. Всего после ракетной атаки ВСУ на торговый центр в Белгороде ранения получили 19 человек, еще семь погибли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.