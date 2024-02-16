Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 09:15

Происшествия

Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву

Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву

11 человек погибли при пожаре на фабрике красок в Индии

"Безопасный город": в Москве спасли мужчину, пытавшегося пересечь Москву-реку

"Безопасный город": толкнувшего контролера мужчину приговорили к 2 годам условно

"Безопасный город": полицейские задержали стрелявшего в центре Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 февраля

Четверых пострадавших при атаке ВСУ на Белгород доставят на лечение в Москву

Сотрудники метро спасли человека, упавшего на пути

Собянин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при обстреле Белгорода

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Белгороду

Поезд с четырьмя пострадавшими при обстреле Белгорода прибыл в Москву. На Восточном вокзале их ждали сотрудники медицины катастроф и транспортной полиции.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в Москву отправили двоих взрослых и двоих несовершеннолетних. Всего после ракетной атаки ВСУ на торговый центр в Белгороде ранения получили 19 человек, еще семь погибли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика