Новости часа: украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 155 мм

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом сообщили власти ДНР.

Центробанк РФ будет рассматривать повышение ключевой ставки в 2023 году в случае реализации финансовых рисков. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Движение ограничат в Костянском, Малом Головином и Селиверстовом переулках с 20 февраля по 30 июня. Об ограничении рассказал Дептранс.