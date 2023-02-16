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Мощный взрыв произошел во время интервью министра здравоохранения в Турции
Мощный взрыв произошел во время интервью министра здравоохранения в Турции. Инцидент попал в объектив камеры одного из местных СМИ.
Чиновник приехал в палаточный лагерь в провинцию, в которой произошли землетрясения. Костер тлел рядом с местом, где проводилось интервью, и в какой-то момент вспыхнул огонь. На данный момент неизвестно, что спровоцировало возникновение огненной волны.
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