Один человек погиб при пожаре на рынке в Волгограде

В Волгограде один человек погиб при пожаре на рынке, тело женщины обнаружили во время разбора завалов.

Огонь вспыхнул в торговых павильонах на строительном рынке. Он охватил две тысячи квадратных метров, пожарным удалось его локализовать и сбить пламя. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. На борьбу с огнем вышли 80 спасателей и 20 единиц техники. Создан Оперативный штаб.

С рынка эвакуировали около 150 человек. Движение вокруг перекрыто. В ближайшее время предстоит оценить размер ущерба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.