В Дорогомилове эвакуировали людей из бизнес-центра

В Дорогомилове эвакуировали работников и посетителей бизнес-центра. Из-за чего людей пришлось выводить на мороз, пока не известно.

Очевидцы сообщают, что люди уже возвращаются в здание. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.