На 60-м километре МКАД перевернулась фура. Грузовик перегородил практически всю дорогу. Объехать место аварии можно только по крайним рядам.

Несмотря на ранний час, там уже образовался серьезный затор. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.