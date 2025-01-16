Новости регионов: волонтеры спасают птиц, пострадавших от мазута в Черном море

В Краснодаре волонтеры из Ростова продолжают спасать птиц, пострадавших от мазута. Орнитологи и ветеринары работают посменно в краснодарском Сафари-парке. Большинство пострадавших птиц удается спасти. Кремль пообещал оказать медицинскую помощь самим волонтерам, которые подверглись вредному воздействию испарений.

В Приморском крае в порту Пластуна едва не перевернулось судно "Степан Гейц". Корабль накренился, и часть груза, состоящего из леса, упала в воду. Никто из экипажа не пострадал. Причиной происшествия стало плохое закрепление древесины.

Мурманская область столкнулась с непогодой. Из-за ледяной корки на дорогах Минтранс запретил движение по региональной трассе Кола-Серебрянские ГЭС и ограничил проезд для большегрузов по федеральной трассе. Водители могут переждать на специальных стоянках.

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