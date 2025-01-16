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Новости

16 января, 14:45

Происшествия

Новости мира: Израиль заявил о саботаже соглашения о прекращении огня в Газе

Новости мира: Израиль заявил о саботаже соглашения о прекращении огня в Газе

По делу об убийстве генерала Кириллова задержаны еще два человека

Появились новые подробности в деле гибели экс-супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы

Полиция перекрыла Мясницкую улицу

На Мясницкой улице перекрывали движение из-за подозрительного предмета

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Новости регионов: пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии под Кировом

ХАМАС пытается сорвать соглашение о прекращении огня в Газе, заявили в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху. При этом Израиль 16 января обстрелял анклав. По данным СМИ, погибли около 70 человек, несмотря на достигнутое соглашение. Документ вступит в силу 19 января и на первом этапе продлится 42 дня.

В аргентинской Патагонии разрушительные пожары уничтожили более 30 домов в городе Эпуэн. Огонь, спускающийся с холмов, распространяется быстро из-за сильного ветра. Жители покидают свои дома, не дожидаясь помощи, и переселяются в пункты временного размещения.

Китайская робособака пробежала 100 метров менее чем за 10 секунд. Разработчики вдохновлялись пантерой, гепардом и тушканчиком. В планах инженеров – создать робота, который сможет превзойти всех животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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