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16 января, 14:30

Происшествия

По делу об убийстве генерала Кириллова задержаны еще два человека

По делу об убийстве генерала Кириллова задержаны еще два человека

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Двое новых подозреваемых задержаны по делу об убийстве начальника войск РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Им предъявлены обвинения в совершении теракта, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По данным следствия, Батухан Точиев и Рамазан Падиев арендовали комнату в хостеле, где исполнитель теракта, Ахмаджон Курбонов, планировал укрыться после совершения преступления. Сам Курбонов был задержан по пути к этому хостелу.

Напомним, теракт произошел 17 декабря прошлого года, когда генерал Кириллов и его помощник выходили из подъезда. Взрывчатка, мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте, была заложена в электросамокате, находившемся рядом с автомобилем генерала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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