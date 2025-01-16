Новости регионов: в Приморье убили агрессивного тигра

В Приморском крае инспекторы убили агрессивного тигра, который напал на рыбака. Хищник, неспособный охотиться на животных из-за отмороженных лап и сломанного клыка, также атаковал машину инспекторов. Никто из людей не пострадал.

Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано в Кемеровской области на курорте Шерегеш. Толчки произошли в трех километрах от города. Разрушений и пострадавших нет.

В Мурманске продолжается ликвидация последствий снегопада. На уборку улиц вышли 150 единиц спецтехники. За день из города вывезли почти пять тысяч кубометров снега, а дороги посыпали более 100 тоннами специальной смеси.

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