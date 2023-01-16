Новости часа: СК РФ возбудил дело после крушения самолета с россиянами в Непале

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК РФ возбудил дело после крушения самолета с россиянами в Непале. Жертвами трагедии стали 4 члена экипажа и 68 пассажиров.

Более 450 тысяч россиян воспользовались семейной ипотекой за время действия программы. Об этом сообщил глава госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

Расписание поездов МЦД-2 изменится на Рижском и Курском направлениях. Об изменениях предупредил Дептранс Москвы.