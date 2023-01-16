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Новости

16 января, 20:00

Общество

Новости часа: СК РФ возбудил дело после крушения самолета с россиянами в Непале

Новости часа: СК РФ возбудил дело после крушения самолета с россиянами в Непале

ВСУ наносили удары по трансформаторным подстанциям при обстреле Донецка

Самый разыскиваемый мафиози "Коза ностра" арестован полицией в Италии

Губернатор Севастополя сообщил об атаке украинских дронов на город

Следственный комитет РФ возбудил дело после крушения самолета в Непале

Прицеп грузовика перевернулся на 228-м км ЦКАД

Сотрудники МЧС продолжили разбирать завалы после обстрела ВСУ в Донецке

Пожар произошел в жилом доме на 10-й улице Соколиной горы в Москве

Новости часа: Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Пункт приема и размещения эвакуированных жителей Соледара организовали в Шахтерске

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК РФ возбудил дело после крушения самолета с россиянами в Непале. Жертвами трагедии стали 4 члена экипажа и 68 пассажиров.

Более 450 тысяч россиян воспользовались семейной ипотекой за время действия программы. Об этом сообщил глава госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

Расписание поездов МЦД-2 изменится на Рижском и Курском направлениях. Об изменениях предупредил Дептранс Москвы.

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