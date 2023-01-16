Самый разыскиваемый мафиози "Коза ностра" арестован полицией в Италии

Одного из главных мафиози Италии поймали на Сицилии. Полиция арестовала самого разыскиваемого босса "Коза ностра" Маттео Мессину Денаро. Он скрывался от правосудия 30 лет.

Известно, что арест произошел в одной из частных клиник города Палермо, где Денаро проходил лечение. Мессина Денаро приговорен ко второму пожизненному сроку за соучастие в организации убийств известных итальянских следователей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, а также восьми полицейских в 1992 году.

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