Сотрудники МЧС продолжили разбирать завалы после обстрела ВСУ в Донецке

ВСУ обстреляли Донецк утром 16 января. Удар пришелся по Калининскому району города, в котором не находится ни одного военного объекта.

Сотрудники МЧС продолжили разбирать завалы после массированного обстрела. Как сообщили в региональном МЧС, под обломками торгового центра, в который попал снаряд, могут находиться люди.

Есть ли дополнительная информация о пострадавших при обстреле? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.