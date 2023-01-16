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16 января, 16:15

Происшествия

Сотрудники МЧС продолжили разбирать завалы после обстрела ВСУ в Донецке

Сотрудники МЧС продолжили разбирать завалы после обстрела ВСУ в Донецке

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ВСУ обстреляли Донецк утром 16 января. Удар пришелся по Калининскому району города, в котором не находится ни одного военного объекта.

Сотрудники МЧС продолжили разбирать завалы после массированного обстрела. Как сообщили в региональном МЧС, под обломками торгового центра, в который попал снаряд, могут находиться люди.

Есть ли дополнительная информация о пострадавших при обстреле? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоРоман КарловПавел Рыбальченко
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