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Новости часа: ВСУ выпустили 13 ракет из РСЗО по Донецку и Макеевке

Новости часа: ВСУ выпустили 13 ракет из РСЗО по Донецку и Макеевке

Эксперт прокомментировал ситуацию с обстрелом ВСУ жилого района Донецка

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ выпустили 13 ракет из реактивной системы залпового огня по Донецку и Макеевке. Об обстреле сообщили власти ДНР.

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Спасательную операцию на месте авиакатастрофы в Непале завершили. По словам замглавы Управления гражданской авиации Санджая Кумара, выживших пассажиров не обнаружили.

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