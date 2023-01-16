Новости часа: ВСУ выпустили 13 ракет из РСЗО по Донецку и Макеевке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ выпустили 13 ракет из реактивной системы залпового огня по Донецку и Макеевке. Об обстреле сообщили власти ДНР.

Голосование по русскому названию для системы Face Pay закончено. Победил вариант "Система биометрической оплаты". Таковы результаты опроса на портале "Активный гражданин".

Спасательную операцию на месте авиакатастрофы в Непале завершили. По словам замглавы Управления гражданской авиации Санджая Кумара, выживших пассажиров не обнаружили.