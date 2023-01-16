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Происшествия

Эксперт прокомментировал ситуацию с обстрелом ВСУ жилого района Донецка

Эксперт прокомментировал ситуацию с обстрелом ВСУ жилого района Донецка

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ВСУ обстреляли Донецк 16 января. Удар пришелся по жилому району города. Как сообщили в региональном МЧС, под обломками торгового центра, в который попал снаряд, могут находиться люди. Донецкие спасатели продолжают разбор завалов после обстрела. По официальным данным, два человека погибли, еще четверо пострадали.

Руководитель информагентства "Ньюс Фронт" Константин Кнырик оценил текущую ситуацию в Донецке, а также прокомментировал возможности иностранного вооружения, которое появилось у ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
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