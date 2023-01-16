Черные ящики обнаружены на месте крушения самолета в Непале

Спасательная операция завершилась на месте крушения самолета в Непале. Там погибли 72 человека, в том числе 4 россиянина.

На месте крушения самолета в Непале обнаружены черные ящики, об этом сообщили иностранные СМИ. Местные власти уже сформировали комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В течение 45 дней она предоставит отчет.

Специалисты рассматривают несколько версий трагедии: техническая неисправность, погодные условия и человеческий фактор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.