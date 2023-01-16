Новости регионов: автомобиль протаранил продуктовый магазин в Рязани

В Рязани автомобиль протаранил продуктовый магазин. Удар был настолько сильный, что стена помещения и полки сложились в несколько секунд. Продавец не пострадал, но покупателя, который в момент аварии находился рядом с прилавком, пришлось госпитализировать. Водителя задержала полиция.

Тысячи мертвых сардин нашли на берегу острова Кунащир в Сахалинской области. Мертвую и полуживую рыбу обнаружили местные жители несколько дней назад. Предварительно, специалисты не нашли загрязнений на берегу или в воде. Теперь они ждут результатов анализов и экспертизы. Тогда можно будет назвать точную причину произошедшего.

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