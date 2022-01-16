Движение на МКАД в районе Кузьминского лесопарка восстановили после ДТП.

Уточняется, что там после столкновения грузовика и такси были перекрыты три полосы. На место оперативно прибыли инспекторы и врачи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.