15 декабря, 21:00

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 15 декабря

Уголовное дело возбуждено после того, как пенсионерка из Подмосковья осталась без квартиры

Мужчину арестовали на 15 суток за домогательства в московском метро

Администрация Люберец помогла оставшейся без жилья пенсионерке

Пенсионерка из Подмосковья получила временное жилье после истории с мошенничеством

Спасатели обнаружили пропавших в Пермском крае туристов

Один человек погиб в ДТП на юго-востоке Москвы

Мэр Москвы: системы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший к столице

Пенсионерка из Подмосковья осталась без жилья, заложив его для квартиранта

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подходе к столице

Обманутой пенсионерке из Московской области администрация предоставила временное жилье. Знакомые попросили женщину записать квартиру как залог под найм, после чего пенсионерка оказалась на улице.

15 декабря стало самым холодным днем с начала зимы, температура воздуха опустилась до минус 9 градусов. При этом высота снежного покрова составляет 3 сантиметра, что в 5 раз меньше нормы.

В столице открылся новый центр практической подготовки для машиностроения. Ежегодно на площадке Технополиса "Москва" будут готовить более 1,5 тысячи токарей, операторов станков и других востребованных специалистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияобществопогодагородвидеоЕкатерина Фоменко

