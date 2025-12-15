Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 15 декабря

Обманутой пенсионерке из Московской области администрация предоставила временное жилье. Знакомые попросили женщину записать квартиру как залог под найм, после чего пенсионерка оказалась на улице.

15 декабря стало самым холодным днем с начала зимы, температура воздуха опустилась до минус 9 градусов. При этом высота снежного покрова составляет 3 сантиметра, что в 5 раз меньше нормы.

В столице открылся новый центр практической подготовки для машиностроения. Ежегодно на площадке Технополиса "Москва" будут готовить более 1,5 тысячи токарей, операторов станков и других востребованных специалистов.

