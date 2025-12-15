Форма поиска по сайту

15 декабря, 17:15

Происшествия

Администрация Люберец помогла оставшейся без жилья пенсионерке

Администрация Люберец помогла оставшейся без жилья пенсионерке

Пенсионерка из подмосковного поселка Октябрьский, которая осталась без жилья, пытаясь помочь квартиранту, получила временное жилье от администрации городского округа Люберцы.

Более 12 лет назад Галина Лякшева подселила к себе мать с двумя детьми. Выросший квартирант уговорил ее взять заем под залог ее же квартиры, после чего скрылся, не вернув деньги. В результате женщина оказалась на улице.

Администрация округа оказала содействие: вещи пенсионерки перевезли с теплого гаражного хранения и предоставили ей временную квартиру до проведения следствия. Как указал начальник территориального управления Николай Самара, помощь была оказана оперативно.

происшествия

