Пенсионерка из Подмосковья получила временное жилье после истории с мошенничеством

Пенсионерка из подмосковных Люберец, оставшаяся без жилья, получила временное жилье от администрации округа. Квартирант, снимавший у нее жилье, без ее ведома взял кредит, используя квартиру как залог, после чего скрылся.

После того как история получила широкий общественный резонанс, к делу подключилась администрация городского округа. Пострадавшей помогли перевезти вещи и предоставили временное жилье. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве.

