15 декабря, 16:15Происшествия
Спасатели обнаружили пропавших в Пермском крае туристов
Спасатели обнаружили в Пермском крае группу туристов, которые считались пропавшими. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Поиски продолжались более двух дней.
К операции привлекали около сотни человек и десятка единиц техники. За время поисков спасатели и волонтеры обследовали территорию в 65 квадратных километров. Работы сильно осложнили сложные погодные условия: шквалистый ветер, метель и плохая видимость.
