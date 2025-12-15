Форма поиска по сайту

15 декабря, 16:15

Происшествия

Спасатели обнаружили пропавших в Пермском крае туристов

Один человек погиб в ДТП на юго-востоке Москвы

Мэр Москвы: системы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший к столице

Пенсионерка из Подмосковья осталась без жилья, заложив его для квартиранта

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подходе к столице

Автобус с детьми упал в овраг в Колумбии

Шри-Ланка обратилась к России за помощью после циклона "Дитва"

В Голливуде убили известного режиссера Роба Райнера и его жену

Американский миллиардер выписал чек на 100 тыс долларов остановившему террориста в Сиднее

СК начал проверку после пропажи 15 человек в Пермском крае

Спасатели обнаружили в Пермском крае группу туристов, которые считались пропавшими. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Поиски продолжались более двух дней.

К операции привлекали около сотни человек и десятка единиц техники. За время поисков спасатели и волонтеры обследовали территорию в 65 квадратных километров. Работы сильно осложнили сложные погодные условия: шквалистый ветер, метель и плохая видимость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

