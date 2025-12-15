Спасатели обнаружили пропавших в Пермском крае туристов

Спасатели обнаружили в Пермском крае группу туристов, которые считались пропавшими. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Поиски продолжались более двух дней.

К операции привлекали около сотни человек и десятка единиц техники. За время поисков спасатели и волонтеры обследовали территорию в 65 квадратных километров. Работы сильно осложнили сложные погодные условия: шквалистый ветер, метель и плохая видимость.

