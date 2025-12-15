Форма поиска по сайту

15 декабря, 08:45

Происшествия

Шри-Ланка обратилась к России за помощью после циклона "Дитва"

В Голливуде убили известного режиссера Роба Райнера и его жену

Американский миллиардер выписал чек на 100 тыс долларов остановившему террориста в Сиднее

СК начал проверку после пропажи 15 человек в Пермском крае

В Кремле оценили решение FIDE о допуске шахматистов РФ к соревнованиям с символикой

Новости регионов: жители одного из районов остались без света на Сахалине из-за непогоды

Суд оштрафовал пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогера

Число погибших при теракте в Сиднее возросло до 15 человек

Собянин: три БПЛА, летевшие к Москве, сбиты системой ПВО

Пожар произошел в квартире многоэтажного дома в Одинцове

Островное государство Шри-Ланка вновь обратилось к России с просьбой о помощи после разрушительного циклона "Дитва". Как заявила посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера, 35 тонн гуманитарного груза от России уже получены, но последствия стихии оказались беспрецедентными.

Около 2 миллионов человек лишились крова, серьезно повреждены дороги и вся транспортная инфраструктура. Для масштабного переселения пострадавших и восстановления страны, по словам дипломата, без международной, и особенно российской, помощи не обойтись.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпогодаза рубежомвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

