Шри-Ланка обратилась к России за помощью после циклона "Дитва"

Островное государство Шри-Ланка вновь обратилось к России с просьбой о помощи после разрушительного циклона "Дитва". Как заявила посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера, 35 тонн гуманитарного груза от России уже получены, но последствия стихии оказались беспрецедентными.

Около 2 миллионов человек лишились крова, серьезно повреждены дороги и вся транспортная инфраструктура. Для масштабного переселения пострадавших и восстановления страны, по словам дипломата, без международной, и особенно российской, помощи не обойтись.

