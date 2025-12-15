Форма поиска по сайту

15 декабря, 08:45

Происшествия

В Голливуде убили известного режиссера Роба Райнера и его жену

Американский миллиардер выписал чек на 100 тыс долларов остановившему террориста в Сиднее

СК начал проверку после пропажи 15 человек в Пермском крае

В Кремле оценили решение FIDE о допуске шахматистов РФ к соревнованиям с символикой

Новости регионов: жители одного из районов остались без света на Сахалине из-за непогоды

Суд оштрафовал пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогера

Число погибших при теракте в Сиднее возросло до 15 человек

Собянин: три БПЛА, летевшие к Москве, сбиты системой ПВО

Пожар произошел в квартире многоэтажного дома в Одинцове

Число погибших в результате стрельбы в Сиднее выросло до 16

В Голливуде в собственном доме обнаружены тела знаменитого режиссера Роба Райнера и его жены Мишель. По предварительным данным, убийца или убийцы расправились с парой, а затем устроили пожар, чтобы скрыть следы преступления.

На месте происшествия работают полиция, детективы отдела по расследованию убийств, территория оцеплена. Как сообщают источники, одним из подозреваемых называют сына пожилой пары. На момент смерти Робу Райнеру было 78 лет, его супруге – 68.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиякультураза рубежомвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

