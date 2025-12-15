В Голливуде убили известного режиссера Роба Райнера и его жену

В Голливуде в собственном доме обнаружены тела знаменитого режиссера Роба Райнера и его жены Мишель. По предварительным данным, убийца или убийцы расправились с парой, а затем устроили пожар, чтобы скрыть следы преступления.

На месте происшествия работают полиция, детективы отдела по расследованию убийств, территория оцеплена. Как сообщают источники, одним из подозреваемых называют сына пожилой пары. На момент смерти Робу Райнеру было 78 лет, его супруге – 68.

