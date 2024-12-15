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15 декабря, 21:15

Происшествия

Огнеборцы спасли 8 человек в пожаре в центре Москвы

Огнеборцы спасли 8 человек в пожаре в центре Москвы

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Восемь человек, в том числе троих детей, спасли пожарные из огня в центре Москвы. Как сообщили в МЧС, возгорание произошло в Хамовниках, на улице Тимура Фрунзе. Там загорелась квартира на первом этаже многоэтажки.

В тушении участвовали 49 специалистов и 14 единиц техники. Они быстро локализовали пламя и вывели людей из квартир на других этажах. Движение на улице Тимура Фрунзе временно перекрыто, сообщили в Дептрансе.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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