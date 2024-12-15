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Новости

15 декабря, 20:30

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 декабря

Пострадавшие при крушении танкера в Керченском проливе доставлены в городскую больницу

Первые несчастные случаи на тонком льду произошли в Москве

Следственный комитет переквалифицировал дело о крушении танкеров на более тяжкий состав

Новости мира: мощный ураган обрушился на Майотту

Следователи возбудили два уголовных дела после крушения танкеров в Керченском проливе

Два нефтяных танкера терпят бедствие в Керченском проливе

Два уголовных дела завели по факту крушения танкеров в Керченском проливе

Новости мира: пять человек погибли в результате нападения во Франции

Новости регионов: 6 человек пострадали в результате ДТП в Краснодарском крае

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 15 декабря.

Восемь человек, в том числе троих детей, спасли пожарные из огня в центре Москвы в жилом доме на улице Тимура Фрунзе. Там загорелась квартира на первом этаже многоэтажки. В тушении участвовали 49 специалистов и 14 единиц техники.

Московский авиацентр пополнился новым пожарным вертолетом Ка-32 в самой современной его модификации. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Резкое ухудшение погоды и оттепель ожидаются в Москве 16 декабря. Как сообщает Гидрометцентр, температура может подняться до плюс одного. При этом будут метель, мокрый снег и порывистый ветер.

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