15 декабря, 20:30Происшествия
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 декабря
Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 15 декабря.
Восемь человек, в том числе троих детей, спасли пожарные из огня в центре Москвы в жилом доме на улице Тимура Фрунзе. Там загорелась квартира на первом этаже многоэтажки. В тушении участвовали 49 специалистов и 14 единиц техники.
Московский авиацентр пополнился новым пожарным вертолетом Ка-32 в самой современной его модификации. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Резкое ухудшение погоды и оттепель ожидаются в Москве 16 декабря. Как сообщает Гидрометцентр, температура может подняться до плюс одного. При этом будут метель, мокрый снег и порывистый ветер.