Пострадавшие при крушении танкера в Керченском проливе доставлены в городскую больницу

11 пострадавших при крушении танкера "Волгонефть 212" в Керченском проливе доставлены в городскую больницу Анапы. Всем поставлен диагноз "переохлаждение". Двое из них в тяжелом состоянии.

У танкера из-за сильного шторма оторвало кормовую часть, и судно село на мель. 13 членов экипажа эвакуировали, но один человек погиб. Спустя час после первого, повреждения получил танкер "Волгонефть-239". Он дрейфовал в море и сел на мель в 80-ти метрах от берега в районе Тамани.

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